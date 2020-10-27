Роспотребнадзор обязал граждан носить маски в местах массового пребывания

Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, в частности, в транспорте, на парковках и в лифтах. Соответствующее постановление вступает в силу с 28 октября.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», - уточняется в документе.

Кроме того, будет усилен режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, в объектах торговли, питания и театрах.

По решению ведомства, зрелищно-развлекательные мероприятия и работа кафе с 23:00 до 06:00 запрещается.