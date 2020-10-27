Роспотребнадзор запретил зрелищно-развлекательные мероприятия в РФ в ночное время

В России запрещаются зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. Соответствующее постановление Роспотребнадзора вступит в силу в среду, 28 октября.

«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00 часов», - говорится в документе.

Такие меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции в целях снижения рисков ее распространения.

В постановлении также говорится о необходимости обеспечить лицам, находящимся на территории РФ, ношение масок в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.