Эксперты назвали время для хорошего сна

Продуктивность рабочего дня напрямую зависит от времени засыпания, заявили специалисты компании по сну Великобритании.

Человек спит 90-минутными циклами и каждую ночь должен получать, как минимум, пять или шесть из них.

«Качество ночного сна действительно может повлиять на вашу работоспособность днем -повысить продуктивность, уровень концентрации и когнитивные способности», - пишет Mirror со ссылкой на эксперта.

Кроме того, хороший сон может снизить риск появления сердечнососудистых заболеваний, укрепить иммунитет и стабилизировать психическое состояние.

Специалист добавила, что недосып может стать причиной раннего старения кожи, повышения артериального давления и диабета.

Для того, чтобы вычислить точное время засыпания, был разработан специальный калькулятор.

Так, если вам необходимо встать в 6 утра, лечь спать нужно в 20:46, 22:16 или 23:46. При подъеме в 7 утра, ложитесь спать в 21:46, 23:16 или 12:46, если встать необходимо в 8 утра спать нужно ложиться в 22:46, 12:16 или 1:46.

По такому принципу каждый человек может самостоятельно рассчитать свое время и достичь качественного сна.