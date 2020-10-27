«За базар ответишь»: учительница в Елабуге отчитала ученика, отобравшего хлеб у младшеклассника

Учительница общеобразовательной школы №9 в Елабуге не стала сдерживать эмоции, разговаривая с учеником старших классов, из-за чего в соцсетях в местном паблике «ВКонтакте» разгорелись жаркие споры. В системе образования города пока не комментируют инцидент, но сторонники у педагога среди подписчиков уже есть.

Учитель набросилась на ученика, высказывая ему свою позицию и критику в довольно агрессивной манере. Как стало понятно из видеоролика в паблике «Елабуга Онлайн», молодой человек отбирал хлеб у учащихся младших классов в столовой и делал это, ни от кого особо не скрываясь.

«И ты не один кусок взял! Рот закрой свой! Я тебе покажу сегодня, скотина! Нет, чтобы извиниться, сказать: "Я кушать хотел". Ты у кого спрашивал? У тех, кто кушал уже свой хлеб? Я твой адрес возьму!», - кричала учитель, добавив, что «за базар» ее воспитанник обязательно ответит.

Комментаторы под роликом разделились на два лагеря: одни посочувствовали учительнице, которую вывели из себя. Другие же возмутились такой «непедагогичной» реакции педагога, так работник системы образования должен быть стрессоустойчивым.

Однако позже одна из местных жительниц обратилась к администрации паблика и попросила удалить ролик, предварительно рассказав, чем было вызвано такое поведение педагога. По ее словам, запись школьники начали не сразу. Знакомая с ситуацией женщина уверяет, что подросток принялся ругаться матом до того, как его учительница вспылила.