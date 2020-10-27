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Названы самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии

Светлана Головина
09:15 27.10.2020
Пассажирам обязательно нужно брать с собой антисептические средства и салфетки, чтобы протирать все поверхности, к которым они будут прикасаться.
Названы самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии
© Фото: Александр Логунов, РИА Новости

Британский авиаэксперт Мартин Линдсторм заявил, что наиболее опасным предметом для пассажиров в ручной клади во время пандемии является паспорт.

По словам специалиста, место паспортного контроля считается главным источником инфекции, так как регулярно через него проходят сотни человек.

Вторым переносчиком инфекции считается смартфон, так как на его поверхности собирается огромное количеством микробов.

«Считайте смартфон продолжением руки и регулярно его дезинфицируйте», - цитирует Daily Express Линдстрома.

Эксперт напомнил, что пассажирам обязательно нужно брать с собой антисептические средства и салфетки, чтобы протирать все поверхности, к которым они будут прикасаться.

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