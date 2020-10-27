На Ближнем Востоке и в Северной Африке проходят акции протеста из-за высказываний Макрона

В Ираке, Сирии, Марокко, Палестине и Иордании на улицы вышли тысячи людей из-за высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении мусульман. Граждане размахивали карикатурами и жгли портреты французского лидера.

Незадолго до этого президент Турции Реджеп Эрдоган призвал своих соотечественников бойкотировать французскую продукцию в ответ на аналогичные заявления Макрона об игнорировании турецких товаров.

Конфликт между двумя лидерами разгорелся после жесткого убийства учителя под Парижем за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Президент Франции назвал произошедшее терактом и предложил построить новую просвещенную версию ислама, однако Эрдоган раскритиковал своего коллегу за якобы негативное отношение к мусульманам.