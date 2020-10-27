В Счетной палате оценили изменение расчета прожиточного минимума пенсионеров

Даже если методика расчета прожиточного минимума (ПМ) изменится с 2021 года, это не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). К такому заключению пришли эксперты Счетной палаты, разрабатывая проект бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Как пояснили аудиторы, если ПМП не растет в регионе в течение продолжительного времени, это может повлечь за собою сокращение размера пенсионных выплат.

В 2020 году, согласно данным Счетной палаты, величина ПМП осталась на уровне предыдущего года в 24 регионах. Таким образом общий прирост пенсий жителей данных субъектов составил от 0 до 10 рублей.

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума.

Так, с 2021 года планируется отказаться от расчета ПМ как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Как заявила заместитель министра труда Ольга Баталина, ПМП в России занижен, но это исправят благодаря новой методике расчета.