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В Счетной палате оценили изменение расчета прожиточного минимума пенсионеров

Валентина Пескова
08:51 27.10.2020
В 2020 году величина ПМП осталась на уровне предыдущего года в 24 регионах, в результате чего общий прирост пенсий жителей данных субъектов составил от 0 до 10 рублей.
В Счетной палате оценили изменение расчета прожиточного минимума пенсионеров
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Даже если методика расчета прожиточного минимума (ПМ) изменится с 2021 года, это не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). К такому заключению пришли эксперты Счетной палаты, разрабатывая проект бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Как пояснили аудиторы, если ПМП не растет в регионе в течение продолжительного времени, это может повлечь за собою сокращение размера пенсионных выплат.

В 2020 году, согласно данным Счетной палаты, величина ПМП осталась на уровне предыдущего года в 24 регионах. Таким образом общий прирост пенсий жителей данных субъектов составил от 0 до 10 рублей.

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума.

Так, с 2021 года планируется отказаться от расчета ПМ как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Как заявила заместитель министра труда Ольга Баталина, ПМП в России занижен, но это исправят благодаря новой методике расчета.

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