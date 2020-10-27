В стране и мире Губернатор Иркутской области госпитализирован с коронавирусом Светлана Головина По информации пресс-службы правительства региона, состояние Игоря Кобзева стабильное. © Фото: Кирилл Шипицин, РИА Новости Зараженный новой коронавирусной инфекцией губернатор Иркутской области Игорь Кобзев был госпитализирован. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства. «Состояние стабильное, но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», - пишет ТАСС со ссылкой на собеседника. О том, что у Кобзева тест на COVID-19 оказался положительный, стало известно 26 октября. Сразу после этого губернатор ушел на самоизоляцию и продолжал работать. На тот момент его состояние оценивалось как хорошее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика