Губернатор Иркутской области госпитализирован с коронавирусом
По информации пресс-службы правительства региона, состояние Игоря Кобзева стабильное.
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Зараженный новой коронавирусной инфекцией губернатор Иркутской области Игорь Кобзев был госпитализирован. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
«Состояние стабильное, но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», - пишет ТАСС со ссылкой на собеседника.
О том, что у Кобзева тест на COVID-19 оказался положительный, стало известно 26 октября. Сразу после этого губернатор ушел на самоизоляцию и продолжал работать. На тот момент его состояние оценивалось как хорошее.