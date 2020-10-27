В Госдуме предложили бесплатно выдавать лекарства для лечения от коронавируса на дому

Зараженных коронавирусом россиян, которые проходят лечение на дому, нужно обеспечить медикаменты за счет федерального бюджета. Соответствующее обращение было направлено депутатом Государственной Думы Иваном Сухаревым на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

По словам парламентария, данная мера позволит улучшить эпидемиологическую обстановки в стране и поддержит граждан в период пандемии.

«Прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета», - пишет RT со ссылкой на копию обращения Сухарева.

Депутат акцентировал, что на данный момент всем пациентам с коронавирусом выписывается стандартный перечень препаратов, однако минимальная стоимость одного курса в зависимости от региона может составлять более двух тысяч рублей.

Сейчас бесплатные медикаменты для лечения COVID-19 на дому получают жители Москвы и Санкт-Петербурга.