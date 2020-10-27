Украинский генерал предрек утрату боеспособности ВВС страны

За время независимости Украины в военно-воздушные силы страны не поступило ни одного нового самолета. Как заявил командующий ВС генерал-лейтенант Сергей Дроздов, авиационный парк техники в стране уже давно морально устарел.

«Чинить старые советские самолеты вечно - нельзя. Мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года. Самые старые у нас - военно-транспортные самолеты, которым уже от 52 лет», - цитирует Дроздова «РБК-Украина».

Сейчас в воздушном арсенале Украины - истребительная, ударная и разведывательная авиация: Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР от 1981 по 1991 год выпуска.

По словам Дроздова, уже через 10 лет украинские самолеты не смогут выполнять поставленных задач, так как чинить все время советскую технику невозможно по причине физического разрушения двигателей, агрегатов, узлов и планера самолета.