Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет в Красноярском крае

На юге Красноярского края произошла авария, в результате которой съехал в кювет микроавтобус с людьми. ДТП произошло в районе села Жеблахты Ермаковского района.

Как отметили в ГИБДД, водитель автобуса Toyota Hice, следовавший рано утром 27 октября из Томска в Кызыл, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Всего в момент ДТП в салоне находились 17 человек. Семерых из них, включая водителя, доставили в Ермаковскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства происшествия.