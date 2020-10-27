Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет в Красноярском крае
В транспортном средстве находились 17 пассажиров, из них семеро человек получили травмы различной степени.
© Фото: МВД РФ
На юге Красноярского края произошла авария, в результате которой съехал в кювет микроавтобус с людьми. ДТП произошло в районе села Жеблахты Ермаковского района.
Как отметили в ГИБДД, водитель автобуса Toyota Hice, следовавший рано утром 27 октября из Томска в Кызыл, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Всего в момент ДТП в салоне находились 17 человек. Семерых из них, включая водителя, доставили в Ермаковскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства происшествия.