В Windows вышла из строя функция восстановления

Пользователи Windows пожаловались на проблемы с функцией восстановления системы. Как сообщает издание TechRadar, проблема затронула компьютеры, работающие под управлением Windows 10 2004.

Согласно отзывам, оказалась недоступна функция, позволяющая откатить настройки ОС до предыдущей версии или полностью переустановить систему. Издание отмечает, что обычно восстановление системы используется в случае, когда у Windows снижается производительность, возникают критические ошибки или ломается ПО оборудования.

Специалисты компании уже обратили внимание на проблему и пообещали исправить ее в ближайшее время.

Пока же инженеры компании рекомендовали воспользоваться обходным путем для запуска работы ОС. Для этого следует запустить командную строку через меню «Пуск» от имени администратора, а после ввести команду «dism /online /cleanup-image /restorehealth». Затем просто перезагрузить компьютер и подождать, пока процесс восстановления завершиться.