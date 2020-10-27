Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Windows вышла из строя функция восстановления

Валентина Пескова
07:28 27.10.2020
В компании Microsoft сообщили, что неполадка затрагивает небольшое количество пользователей и связана с потерей совместимости с некоторым оборудованием.
В Windows вышла из строя функция восстановления
© Фото: kati, imageBROKER.com, Globallookpress

Пользователи Windows пожаловались на проблемы с функцией восстановления системы. Как сообщает издание TechRadar, проблема затронула компьютеры, работающие под управлением Windows 10 2004.

Согласно отзывам, оказалась недоступна функция, позволяющая откатить настройки ОС до предыдущей версии или полностью переустановить систему. Издание отмечает, что обычно восстановление системы используется в случае, когда у Windows снижается производительность, возникают критические ошибки или ломается ПО оборудования.

Специалисты компании уже обратили внимание на проблему и пообещали исправить ее в ближайшее время.

Пока же инженеры компании рекомендовали воспользоваться обходным путем для запуска работы ОС. Для этого следует запустить командную строку через меню «Пуск» от имени администратора, а после ввести команду «dism /online /cleanup-image /restorehealth». Затем просто перезагрузить компьютер и подождать, пока процесс восстановления завершиться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:28 В стране и мире
В Windows вышла из строя функция восстановления
06:31 В стране и мире
Видео
Снежная пелена: Челябинск накрыла первая метель
05:52 В стране и мире
Адвокат Ефремова опубликовал письмо актера к семье Захарова
05:21 В стране и мире
В Приморье на месте авиакрушения 1945 года обнаружили останки троих человек
03:20 В стране и мире
Спрогнозирован выход России на плато по коронавирусу
Популярное
Популярное
Страшилка на Хэллоуин: в Сети обсуждают обмундирование борцов с «шершнями-убийцами»
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Странный неопознанный объект сняли с борта МКС
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Видео
Воронка и куски искореженного железа: опубликованы кадры с борта взорвавшегося в Азовском море танкера
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.