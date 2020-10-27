В стране и мире Интерактивный музей «Поезд Победы» отправляется в путешествие по городам России Светлана Головина Единственная в мире инсталляция в движущемся составе проследует через 13 городов. © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Уникальный музей на колесах с трехмерными фронтовыми панорамами «Поезд Победы» отправится из Санкт-Петербурга в Мурманск 27 октября. Единственная в мире инсталляция в движущемся составе проследует через 13 российских городов и проведет в пути 36 дней. Выставка оборудована видеопроекторами и видеостенами, которые погружают посетителей в события военных лет - каждый может увидеть быт довоенного времени и блокадного Ленинграда, оказаться в окопе во время сражения, а также в госпитале среди раненых солдат. Авторами проекта стала команда «Невский баталист» совместно с ОАО «РЖД», Министерством науки и высшего образования России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика