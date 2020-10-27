Продлены каникулы и ограничения: в России продолжают бороться с COVID-19

Временный госпиталь в выставочном центре «Ленэкспо» Санкт-Петербурга начал принимать пациентов с коронавирусом. Там разместят заболевших, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.Для них оборудовали почти 300 коек, в том числе - 15 реанимационных с аппаратами ИВЛ. Число заразившихся в Северной столице продолжает расти - за прошедшие сутки зафиксировано уже более 700 случаев.

Новые ограничения вводят в Тульской области. Для всех жителей старше 65 лет там сегодня начал действовать режим самоизоляции. На улицу можно выходить только за продуктами и лекарствами, для того, чтобы выгулять собаку, или вынести мусор. Под ограничения не попадают только те, кто ходит на работу.

В нескольких регионах России для школьников продлили каникулы. Хотя в Министерстве просвещения ранее заявили, что число учебных заведений, которые закрылись на карантин, снизилось почти втрое.