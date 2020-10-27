Снежная пелена: Челябинск накрыла первая метель

В ночь на 27 октября на Челябинск обрушилась первая метель. Видео происходящего было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах хорошо видно, как снежная пелена под воздействием мощного ветра окутала двор и дома одного из районов.

«Когда природа сильнее спецэффектов Голливуда», - подписал видео автор.

По информации синоптиков, мокрый снег в регионе ожидается на протяжении первой половины дня вторника. Возможен штормовой ветер со скоростью до 25 метров в секунду.