Снежная пелена: Челябинск накрыла первая метель
По информации синоптиков, мокрый снег в регионе ожидается на протяжении первой половины дня 27 октября.
© Видео: chilchagov, Instagram © Фото: Подслушано Травники, Вконтакте
В ночь на 27 октября на Челябинск обрушилась первая метель. Видео происходящего было опубликовано очевидцем в Сети.
На кадрах хорошо видно, как снежная пелена под воздействием мощного ветра окутала двор и дома одного из районов.
«Когда природа сильнее спецэффектов Голливуда», - подписал видео автор.
По информации синоптиков, мокрый снег в регионе ожидается на протяжении первой половины дня вторника. Возможен штормовой ветер со скоростью до 25 метров в секунду.