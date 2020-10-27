Билл Гейтс поставил под сомнение эффективность американских вакцин от COVID-19

Американский предприниматель Билл Гейтс заявил, что сомневается в том, что некоторые вакцины от инфекции коронавируса, которые разрабатываются в США, будут иметь хоть какую-то практическую пользу. В ходе интернет-семинара основатель Microsoft высказал предположение, что в начале 2021 года в Америке будет разработано только две или три из американских вакцин, и то «если повезет».

«Если появятся какие-то проблемы с безопасностью, то некоторые из шести могут отпасть», - пояснил Гейтс.

Однако тут же оговорился, что вероятность того, что какие-то из препаратов окажутся неэффективными - довольно низкая.

Билл Гейтс также дал прогноз, что ситуация с распространением COVID-19 в США осенью ухудшится, случаев заражения и смертей будет больше, а еще тяжелее в стране станет с приходом зимы. По мнению предпринимателя, ситуация стабилизируется к лету, когда в США произведут достаточные объемы вакцины для «существенного снижения смертности». Гейтс считает, что в течение второй половины 2021 года в США, скорее всего, возобновят свою работу школы.

Кроме того, основатель Microsoft заявил, что не уверен в эффективности методов тестирования населения на COVID-19, которые являются «пустой тратой денег».

Ранее Гейтс высказывал предположения, что пандемия коронавируса в мире закончится лишь в 2022 году.