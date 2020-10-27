Адвокат Ефремова опубликовал письмо актера к семье Захарова

Бывший адвокат Михаила Ефремова, Андрей Алешкин, опубликовал проект письма актера с извинениями в адрес семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП.

«Простите, что обращаюсь к Вам только сейчас, хотя должен был сделать это намного раньше. Вы мое письмо не порвете, не прочитав. Пожалуйста!» — говорится в письме.

В тексте письма содержатся извинения к семье погибшего и просьба ходатайствовать за изменение наказания на условный срок. Далее следуют обещания «помогать семье погибшего». В заключении письма указано, что актер готов «просить прощения на глазах всей страны».

Адвокат отметил, что данное письмо он обсуждал с Александром Добровинским, который выступал на стороне семьи Захарова. Сообщается, что сам Ефремов так и не увидел текст письма.

Ефремов отказался от услуг Алешкина 22 октября. В этот же день Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор в виде восьми лет лишения свободы. Отмечается, что срок наказания был сокращен на полгода из-за возмещения морального вреда семье погибшего.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Согласно обвинению, актер находился за рулем своей машины в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу движения. Внедорожник актера столкнулся с автомобилем Сергея Захарова, который в результате аварии погиб.