Десятки жителей Якутии заразились коронавирусом от народного целителя

В Нюрбинском районе Якутии народный целитель заразил коронавирусом 27 местных жителей, сообщили в оперштабе республики.

«Установлено медицинское наблюдение за всеми контактными лицами, по предварительным данным, выявлено 27 заболевших», - уточняется в заявлении.

Уточняется, что информация о росте числа зараженных граждан появилась в Сети именно после того, как целитель совершил прием в городе. Сам мужчина впоследствии оказался инфицированным, пишет ТАСС.

На данный момент туация в Нюрбинском районе по случаям заболевания коронавирусом лиц, контактировавших с целителем, находится на контроле республиканского оперативного штаба.