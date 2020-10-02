Десятки жителей Якутии заразились коронавирусом от народного целителя
Информация о росте числа зараженных граждан появилась в Сети именно после того, как целитель совершил прием в городе.
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В Нюрбинском районе Якутии народный целитель заразил коронавирусом 27 местных жителей, сообщили в оперштабе республики.
«Установлено медицинское наблюдение за всеми контактными лицами, по предварительным данным, выявлено 27 заболевших», - уточняется в заявлении.
Уточняется, что информация о росте числа зараженных граждан появилась в Сети именно после того, как целитель совершил прием в городе. Сам мужчина впоследствии оказался инфицированным, пишет ТАСС.
На данный момент туация в Нюрбинском районе по случаям заболевания коронавирусом лиц, контактировавших с целителем, находится на контроле республиканского оперативного штаба.