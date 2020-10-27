На Камчатке зарегистрированы два пятибалльных землетрясения

На территории Камчатки в Олюторском районе в вечернее время 26 октября были зарегистрированы два землетрясения. В ходе произошедшего никто из жителей задетой стихией местности не пострадал.

Одно из них имело магнитуду 4.5 баллов. Его эпицентр располагался приблизительно в 28 километрах от заселенного пространства, а именно - села Тиличики. Второе было примерно равным по интенсивности, его магнитуда составила 5.0 баллов, и произошло оно на глубине 11 километров.

По данным краевого отделения МЧС РФ, жители населенного пункта ощутили толчки, имеющие силу около 2.0 баллов. В настоящее время все социально значимые объекты были осмотрены на предмет повреждений. Энергетические и коммунальные объекты работают в обычном режиме.