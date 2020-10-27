В Приморье на месте авиакрушения 1945 года обнаружили останки троих человек

На месте крушения транспортного самолета Ли-2 в Черниговском районе Приморья бойцы поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили останки трех человек. Поисковые работы длились два дня – с 17 по 18 октября.

Причиной для поисковых работ стало большое количество «белых пятен» в истории авиакатастрофы, произошедшей в августе 1945 года. На момент поисков не имелось никаких задокументированных сведений о трагедии. О ходе работ объединение сообщило на своей странице в Instagram.

В ходе поисков бойцы обнаружили около 60 фрагментов костей и личные вещи погибших – пуговицы, пряжки ремней, накладка рукояти пистолета ТТ, фрагменты обуви. Также обнаружены и обгоревшие детали самолета.

Бойцы «АвиаПоиска» намерены продолжить работы – фрагменты самолета лежат в большом радиусе. На помощь в поисках вызвались воспитанники «Юнармии» и жители сел Черниговка и Горный Хутор.