Раскрыт секрет японского долголетия

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, традиционный японский чай матча способен замедлить старение организма.

Традиционный японский напиток содержит в себе множество витаминов, пищевые волокна, цинк, калий, железо и кальций. Высокое содержание этих элементов способствуют укреплению организма, отмечают эксперты ВОЗ. Также чай снижает уровень холестерина и сахара в крови, улучшает работу иммунной системы, предотвращает рис развития онкологических заболеваний. О необычных свойствах чая сообщило издание Express.

Напиток матча заметно отличается от чая в традиционном понимании – он представляет собой ярко-зеленый порошок. Так отмечается, что долголетию японцев способствует и традиционная в стране диета.