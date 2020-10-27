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Раскрыт секрет японского долголетия

Алексей Курильченко
05:14 27.10.2020
Традиционный японский чай может замедлить старение организма.
Раскрыт секрет японского долголетия
© Фото: pixabay.com

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, традиционный японский чай матча способен замедлить старение организма.

Традиционный японский напиток содержит в себе множество витаминов, пищевые волокна, цинк, калий, железо и кальций. Высокое содержание этих элементов способствуют укреплению организма, отмечают эксперты ВОЗ. Также чай снижает уровень холестерина и сахара в крови, улучшает работу иммунной системы, предотвращает рис развития онкологических заболеваний. О необычных свойствах чая сообщило издание Express.

Напиток матча заметно отличается от чая в традиционном понимании – он представляет собой ярко-зеленый порошок. Так отмечается, что долголетию японцев способствует и традиционная в стране диета.

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