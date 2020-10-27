В Санкт-Петербурге восстанавливают легендарный самолет Ил-2

Военнослужащие 90-го отдельного поискового батальона ведут работы по восстановлению легендарного советского штурмовика Ил-2. Ранее фрагменты самолета удалось достать из болота в Ленинградской области.

Самолет придется «собирать» по кусочкам – всего удалось добыть более сотни фрагментов. На некоторых из них даже сохранились следы пробоин.

Также военным удалось добыть и боевые награды летчиков. Было установлено, что командиру экипажа - Владимиру Ускову и стрелку-радисту Александру Белякову было всего по 23 года на момент гибели.

Судя по номерам на наградах, самолет был сбит немцами в 1943 году. Для восстановления самолет придется разобрать на части и выправить деформированные детали с помощью пресса. Процесс восстановления будет начинаться с бронекапсулы.

Для полноценной сборки будут использованы детали еще девяти самолетов Ил-2, останки которых были найдены ранее на территории Ленинградской области. В батальоне отметили, что не собираются красить самолет после восстановления – он будет представлен в первозданном виде – в качестве символа эпохи и памятника летчикам, погибшим в битве за Ленинград. Восстановленный Ил-2 планируется выставить в музее 90-го отдельного поискового батальона.