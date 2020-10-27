Краденая красота: мужчина попытался вынести из Лувра старинную скульптуру

Выходец из Республики Конго попытался вынести из Лувра старинную полутораметровую деревянную скульптуру. Инцидент произошел в музее прямо посреди дня. Мужчина совершенно не скрывал своих намерений, во всеуслышание заявляя, что пришел, чтобы забрать уже украденное.

По словам подозреваемого, эта статуя когда-то якобы была незаконно вывезена Францией из Африки, а теперь же настала пора вернуть африканское наследие на родину. Только с выбором экспоната конголезский активист ошибся, забрав скульптуру из Азии, которую создали в 18 веке на индонезийском острове Флорес.

За похищение экспоната уже через неделю нарушитель предстанет перед судом. Эта попытка кражи, в случае ее признания, станет не первым подобным инцидентом в послужном списке мужчины. Ранее он уже пытался вынести из другого музея погребальную урну, за что был приговорен к штрафу в тысячу евро.

Знаменитый парижский музей вновь открыл свои двери для посетителей в июле текущего года после временной приостановки работы из-за пандемии.