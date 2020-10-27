Минздрав назвал лекарства для профилактики коронавируса

В настоящее время в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции на территории страны некоторым группам россиян, в частности – медикам, следует использовать медикаментозные препараты для профилактики заражения. Такие рекомендации дает Минздрав РФ.

Людям, входящим в группу риска, а также гражданам без значительных проблем со здоровьем и без подозрений на заражение можно принимать рекомбинантный ИФН-α в виде спрея или капель, либо умифеновир по 200 миллиграммов дважды в неделю в течение трех недель.

В случае наличия информации о единичном контакте с инфицированным человеком следует обратится к гидроксихлорохину или рекомбинантному интерферону альфа вместе с умифеновиром. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России, эффективность данных средств пока не определена, однако они могут приниматься по решению врачебной комиссии в случае, если возможная польза окажется выше рисков.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые могут поспособствовать более легкому протеканию болезни в случае заражения коронавирусной инфекцией.