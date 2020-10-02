Власти Москвы объяснили, кого переведут на удаленку

Переход на удаленную работу в обязательном порядке с 5 октября касается только офисных работников, чье присутствие на рабочих местах не обязательно, пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Он уточнил, что на сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий данное ограничение не распространяется.

«Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа», - сказал Ефимов в интервью РИА Новости.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице подписал указ о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

В то же время, Ефимов добавил, что рекомендуется перевести на удаленку до половины офисных сотрудников.