Эксперт предостерег россиян от хранения денег в долларах

При условии прихода к власти в Соединенных Штатах Демократической партии хранящиеся в долларах накопления российских граждан могут оказаться под воздействием санкций. Такое мнение высказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Эксперт указал, что в настоящее время каких-либо значительных ограничений, накладывающихся на операции с долларами для россиян и российских компаний, не предполагается, но они не исключены в будущем.

Русецкий также отметил, что доход, получаемый от сбережений в долларах США с совсем небольшой разницей перекрывает инфляцию данной валюты. Об этом пишет агентство «Прайм».

Помимо этого, специалист объяснил, что ослабление рубля, наблюдающееся сегодня и стимулирующее активную скупку валюты, к 2021 году должно смениться нормализацией курса.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин спрогнозировал колебания, ожидающие курс рубля в ближайшее время.