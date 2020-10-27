В России появится система одновременного управления сотнями спутников

Российские ученые завершили первый этап разработки программного обеспечения для управления многоспутниковыми системами. В пресс-службе Фонда перспективных исследований сообщили, что уже завершено тестирование.

Данное ПО позволит управлять группировками спутников, которые состоят из нескольких сотен или даже тысяч аппаратов. В пресс-службе отметили, что в составе группировки могут быть как однотипные, так и разнонаправленные спутники, в том числе и военные. Такие системы устойчивы к единичным отказам и более выгодны с экономической точки зрения.

Результаты проекта планируется предоставить к 2022 году – к этому времени программное обеспечение позволит управлять группировкой из нескольких тысяч спутников.