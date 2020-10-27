Россияне назвали самую раздражающую рекламу

Жители России посчитали наиболее раздражающей разновидность рекламы, предполагающую звонки на личный телефон. Соответствующие выводы были сделаны по результатам социологического опроса, проводившегося в июне 2020 года, в котором приняли участие около 1600 респондентов.

Вполне лояльное отношение было продемонстрировано к наружной, поисковой рекламе и рекламе в печатных медиа (11%, 6% и 6% соответственно). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование «Медиапотребление в России — 2020».

Для рекламы в соцсетях, на интернет-сайтах, в виде мобильной рассылки и в виде рассылки на адрес электронной почты значения лояльности демонстрировали отрицательные результаты (от -4% до -9%). Наиболее негативно же была оценена реклама в виде телефонных звонков, лояльность по отношению к которой показала -26%.

Ранее в Государственной Думе предложили избавить граждан от рекламной продукции, распространяемой через почтовые ящики, которая препятствует удобному получению действительно ожидаемой и необходимой корреспонденции.