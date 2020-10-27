Спрогнозирован выход России на плато по коронавирусу

Предполагаемая стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией может произойти в первой декаде декабря. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Свой прогноз Горелов сделал на основе законов эпидемиологии – в среднем фаза роста заболеваемости составляет примерно 2 инкубационных периода, который в случае с коронавирусом составляет 14 дней.

«Период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации - это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста» - цитирует ТАСС слова эпидемиолога.

Также Горелов отметил, что в Москве выход из периода роста может случиться раньше, чем в регионах – столица первая включилась в эпидемиологический процесс. Эксперт допустил, что в долгосрочной перспективе рост заболеваемости может прийти к нулю – вакцинация может значительно ускорить этот процесс.