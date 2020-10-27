Раскрыт топливный потенциал шпината

Австралийские ученые разработали способ использования шпината в качестве источника энергии. Из зеленого овоща исследователям удалось создать углеродные нанолисты, которые используются в качестве катализатора снижения кислорода в топливных элементах и батареях.

Обычно подобные катализаторы создаются на основе дорогостоящей платины. Нанолисты из шпината существенно дешевле в производстве. Шоучжун Цзоу, профессор химии в Австралийском университете и автор исследования, предложил использовать шпинатные нанолисты в водородных топливных элементах – исследования показали, что они гораздо эффективнее платиновых.

По словам исследователей, уникальные свойства такого катализатора были достигнуты благодаря тому, что шпинат устойчив к низким температурам, богат железом и азотом. Для создания нанолиста ученые высушили листья шпината методом вымораживания, а затем измельчили его в мелкий порошок с добавлением азота.