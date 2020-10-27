Путин в шутку упомянул летучих мышей на заседании Совета по культуре и искусству

Российский лидер Владимир Путин во время прошедшего заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству ответил на одну из поднятых тем актуальной сегодня шуткой.

К главе государства обратились с просьбой выделить средства на корм цирковым животным в условиях пандемии, которая привела к крайне значительному сокращению доходов развлекательных организаций. Путин пообещал уделить внимание данному вопросу и организовать помощь животным, которые не должны страдать из-за вызванной распространением коронавирусной инфекции ситуации.

«Что касается цирка, я услышал, обязательно обратим на это внимание. Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты?», - подметил президент.

В ответ на реплику государственного лидера послышался смех присутствующих. Помимо помощи животным, на заседании поднимались проблемы необходимости усиления мер по защите правды о Великой Отечественной войне, а также было проведено обсуждение развития школ искусств.