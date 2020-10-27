Лукашенко заявил о террористической угрозе Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна столкнулась с террористическими угрозами. Об этом глава белорусского государства заявил во вторник на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.



Как стало известно, на железной дороге начали блокировать автоматику, которая приводит к замыканию рельсов.

«Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», - передает Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

Напомним, что в ходе этого совещания белорусский лидер потребовал отчислить всех протестующих студентов, которые приняли участие в несанкционированных акциях протеста.