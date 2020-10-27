В Сирии террористы продолжают удерживать в тюрьмах активистов и мирных граждан

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили о сообщениях местных жителей об арестах и похищениях мирных граждан и бесчинствах боевиков.

В частности, об этом говорят жители Идлибской зоны деэскалации. Сирийцы сообщают о продолжающихся арестах и похищениях общественных активистов и обычных граждан, выступающих против действий незаконных вооруженных формирований и действий боевиков.

По имеющимся данным, в настоящее время боевики одной из террористических организаций насильственно удерживают в тюрьмах и других местах лишения свободы не менее 2 116 человек, включая сотрудников средств массовой информации, медиков, учителей и представителей духовенства.

Российская сторона призывает турецких коллег принять меры по ликвидации формирований боевиков на территории зоны деэскалации и освобождению незаконно удерживаемых мирных граждан.