Путин в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении, а также о шагах, которые предпринимаются для достижения перемирия и деэскалации.

«С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также было предметно рассмотрено взаимодействие в Сирии, вопросы политического урегулирования. Подчеркнута важность совместных усилий в целях выполнения договоренностей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье. Лидеры двух стран затронули и тему Ливии, включая перспективы нормализации обстановки и активизации межливийских мирных переговоров.

Отмечается, что стороны условились продолжать координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами, спецслужбами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Обсуждая ситуацию в Нагорном Карабахе, стороны подчеркнули, что у мирного решения проблемы нет альтернатив.