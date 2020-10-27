Лавров подтвердил поддержку реформы конституции в Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

В разговоре стороны обсудили ход подготовки совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, которое должно пройти в ноябре в Минске. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия на площадках ООН, ОБСЕ и других. Помимо прочего, состоялся обмен мнениями об обстановке в Белоруссии.

«С российской стороны подтверждена поддержка инициативы белорусского руководства по проведению конституционной реформы в интересах скорейшей нормализации обстановки в стране», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на встрече Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи поднималась тема проведения в республике конституционной реформы, и диалог был «весьма доверительный и крайне предметный». Путин поддержал данную инициативу.