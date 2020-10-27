Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»

Ученые осуществили первое исследование атмосферы одной из самых удивительных экзопланет, открытых на сегодняшний день. LTT 9779b, которую называют невозможной планетой из-за ее крайне близкого расположения относительно звезды, которое должно было привести к полному испарению ее газовой оболочки.

Специалисты Канзасского университета в Соединенных Штатах провели анализ инфракрасного излучения космического тела, использовав метод фазовой кривой. Они установили, что наиболее жарким временем суток на планете является полдень, тогда как у Земли температурный пик фиксируется на два часа позже.

Атмосфера LTT 9779b предполагает наличие плотных облаков, из-за которых большая часть света, доходящего до планеты, отражается и уходит назад в космическое пространство. Ночной стороне планеты достается крайне мало тепла. Об этом сообщается в пресс-релизе от американского университета.

В настоящий момент астрономы не определили точного происхождения LTT 9779b. На данном этапе исследований можно лишь предположить, что, по аналогии с другими подобными планетами, она, вероятнее всего, потеряет в будущем свою атмосферу.

Ранее исследователи описали, каким образом на Плутоне могли возникнуть заснеженные горные ландшафты, которые в границах нашей Солнечной системы наблюдаются лишь там и на Земле.