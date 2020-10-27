В Кремле заявили, что Путин не вступал в контакт с Лавровым после его визита в Грецию

Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ не контактировали лично после визита Лаврова из Греции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден перейти на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным коронавирусом.