В Кремле заявили, что Путин не вступал в контакт с Лавровым после его визита в Грецию
Запланированные ранее визиты и встречи перенесут на более поздний срок.
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Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ не контактировали лично после визита Лаврова из Греции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден перейти на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным коронавирусом.