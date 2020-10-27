СМИ: Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
© Фото: Илья Питалев РИА Новсти
Как сообщают СМИ, театральный режиссер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом.
«Роман Григорьевич сейчас в больнице. Что касается его диагноза, то у него он такой же, как у многих во всем мире сейчас», - передает РИА Новости со ссылкой на представителя театра Виктюка.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало. Также на данный момент нет других подробностей о состоянии Виктюка.