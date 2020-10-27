В стране и мире Коронавирус СМИ: Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом Кирилл Васин Официального подтверждения данной информации пока не поступало. © Фото: Илья Питалев РИА Новсти Как сообщают СМИ, театральный режиссер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом. «Роман Григорьевич сейчас в больнице. Что касается его диагноза, то у него он такой же, как у многих во всем мире сейчас», - передает РИА Новости со ссылкой на представителя театра Виктюка. Официального подтверждения данной информации пока не поступало. Также на данный момент нет других подробностей о состоянии Виктюка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика