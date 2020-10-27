Названы сроки достройки продолжения «Турецкого потока»

До конца года могут завершить достройку соединительного газопровода от Болгарии до Венгрии, который является продолжением «Турецкого потока» в Сербии.

Как заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко, для Сербии данный проект является ключевым. Для завершения газопровода осталось достроить газоизмерительные и компрессорную станцию, передает РИА Новости.

«Турецкий поток» был запущен в начале 2020 года. Он пролегает по дну Черного моря. Его протяженность около 1 100 километров. «Турецкий поток» состоит из двух ниток – для Турции и Европы.