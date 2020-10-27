Трамп разочарован срывом перемирия в Карабахе

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован срывом договоренностей между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Известно, что Азербайджан и Армения 25 октября при посредничестве США согласовали новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу 26 октября. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Они подчеркнули необходимость обеспечения устойчивого прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. Стороны согласились, что у мирного решения проблемы нет альтернатив.