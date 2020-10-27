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В посольстве РФ в США заявили о препятствиях в получении виз для журналистов

Алексей Курильченко
02:11 27.10.2020
Новые ограничения могут препятствовать нормальной работе иностранных журналистов в стране.
В посольстве РФ в США заявили о препятствиях в получении виз для журналистов
© Фото: Алексей Агарышев РИА Новости

Представители российского посольства в США выступили с критикой новых ограничений по выдаче виз для иностранных журналистов. По словам российских представителей, ограничение сроков пребывания до 240 дней не позволяет работникам СМИ полноценно освещать события в США. В комментарии посольства также отмечается, что журналисты будут вынуждены тратить значительное время на оформление и получение новой визы.

«Исходя из действующего в международных отношениях принципа взаимности, предлагаемые Министерством внутренней безопасности меры могут отрицательно сказаться на работе американских репортеров за рубежом» - цитирует РИА Новости слова представителя посольства.

Российские представители считают подобные меры неоправданными. Принятие подобного решения лишь создает искусственные барьеры для работы журналистов и противоречат понятиям свободы слова и права на равный доступ к информации. В посольстве призвали американское правительство сохранить действующее законодательство, так как оно «в наибольшей степени отвечает интересам всех сторон».

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