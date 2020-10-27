«Политический вандализм» на митингах: что происходит в США за неделю до основного дня голосования

За неделю до основного дня голосования у жителей США не просто начинают сдавать нервы, а «чешутся руки». В ход идут кулаки, зажигалки и даже строительная техника – «политический вандализм» стал нормой.

Пока в Бостоне синим пламенем полыхают бюллетени в ящиках для досрочного голосования, во Флориде – разбитые бульдозером заборы. По плакатам в поддержку Байдена на лужайке разъезжают сторонники Трампа. Из отчета полиции: техника – угнана с соседней стройки, а в крови одного из сторонников обнаружено большое содержание алкоголя.

«По всей стране мы видим, что эти выборы сопровождаются запугиванием и гневом. Мы такого не видели очень давно», - отметил профессор политологии Университета Хэмлайн в Миннесоте Дэвид Шульц.

В Нью-Йорке после потасовок на Таймс-сквер в выходные и вовсе поверили в грядущий «свой Майдан». CNN, ссылаясь на документ полиции, сообщает - вооруженные радикалы с обеих сторон за неделю до 3 ноября запасаются стволами и мобилизуют сторонников, правоохранители в ответ чистят свое оружие и свозят в город амуницию из пригородов.

«Знаете, если бы у меня был третий выбор, я бы его сделала. Но из этих двух я выбираю более честного», - сказала жительница Лос-Анджелеса Бобби Коннели.

На сегодня треть избирателей Соединенных Штатов уже отдали свой голос на президентских выборах. В некоторых городах явка выросла на три тысячи процентов. И многокилометровые очереди только растут. В Нью-Йорке стоят даже под проливным дождем. Активно голосуют и по почте.

«В Америке почтовое голосование приводит к скандалам, такие ситуации были и на прошлых выборах. В домах престарелых, к примеру, медсестры голосовали за своих подопечных, отправляли голоса за них», - рассказал политолог Малек Дудаков.

По карте «политической погоды» в США даже за неделю до выборов очень сложно понять, где шторм, а где штиль, и кто фаворит гонки. Из 50 штатов, которые вроде определились с предпочтениями, дюжина еще колеблется, и у Трампа и Байдена есть всего семь дней, чтобы склонить их на свою сторону. В арсенале у кандидатов все те же козыри – шоу на митингах и тема пандемии.

Если все перевести в цифры, то как раз сегодня Трамп впервые с середины сентября вырвался вперед. По данным исследовательской службы Расмуссена, за Байдена - 47 процентов, а за действующего президента готовы проголосовать 48.

Сторонники Трампа, между тем, не спешат расслабляться и репостят издевательский ролик - «Уикенд у Байдена»: отсылку к голливудской комедии, в которой главные герои пытаются выдать мертвого босса за еще живого. И это не только намек на раскрученную Трампом «сонливость» Байдена, но и на свежий провал демократов в Сенате. Как не упирались они, но в Верховном суде теперь главная - Эми Кони Барретт - мать семерых детей, кандидатка, номинированная Трампом. И если партии не согласятся с итогами выборов 3 ноября, решение Барретт должно будет поставить точку.

«Сегодня – один из самых темных дней в 231-летней истории Сената Соединенных Штатов. Сегодня республиканское большинство в Сенате решило воспрепятствовать воле народа», - отметил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Не забывают в США и роли двух других главных женщин на этих выборах. Пока одни шутят о «русском следе» в платье Джилл Байден на последних дебатах, которое оказалось как две капли похоже на платье главного редактора российского телеканала RT Маргариты Симоньян, другие сегодня ждут приезда в Пенсильванию первой леди США. Ведь четыре года назад аналогичный визит Меланьи Трамп туда, также за неделю выборов, имел решающее значение для победы ее мужа в этом штате и привел Трампа в Белый дом.