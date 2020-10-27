В стране и мире Попова сообщила об активизации эпидемического процесса по всей России Ирина Киселенко Главный врач России Анна Попова сообщила, что 85% заболевших коронавирусной инфекцией нарушали правила профилактики. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com В стране ситуация с коронавирусом по прежнему остается напряженной, во всех регионах России активизация эпидемического процесса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «У нас активизация эпидемического процесса идет во всех субъектах Российской Федерации», - сказала Попова в эфире канала «Россия-24». На 27 октября 2020 в России зафиксировано 1 547 774 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 16 550 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика