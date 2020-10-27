Ничего сенсационного: российские ученые нашли следы воды на Луне на 10 лет раньше NASA

В заявлении NASA о том, что на солнечной стороне Луны обнаружены источники воды, нет ничего сенсационного. Это открытие еще 10 лет назад сделали наши ученые, напомнили российские эксперты.

Они оттолкнулись от исследований индийских и американских космических аппаратов, которые обнаружили признаки влаги на спутнике Земли. Но считалось, что это так называемая вечная мерзлота: слой инея, занесенный кометами и хранящийся в глубине лунных кратеров сотни миллионов лет.

Наши специалисты доказали, что это не так. Методом нейтронного зондирования они «нащупали» воду в окрестностях кратеров, освещенных Солнцем, и опубликовали статью в крупнейшем научном журнале Science.

«Нам поверили в Роскосмосе, что наши данные показывают: не обязательно забираться в вечную темноту, чтобы исследовать воду. В будущем вода нужна для экспедиций как источник кислорода и для работы системы жизнеобеспечения, из этой воды можно вырабатывать водород», - отметил заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Но за рубежом тогда проигнорировали доклад российских коллег. NASA сейчас разворачивает амбициозную программу «Артемида», в рамках которой планируется возвращение американских астронавтов на Луну, оборудование там базы и использование природных ресурсов. Соглашение об их освоении заключили восемь стран во главе с США. Но подписей России и Китая под этим договором нет. Наша страна намерена поднять этот вопрос в ООН.