Полиция не обнаружила бомбу возле Триумфальной арки в Париже
На месте не найдено ничего подозрительного.
© Фото: Доминик Бутен РИА Новости
Полицейские завершили поиск взрывного устройства, которое якобы могло находиться возле Триумфальной арки в Париже.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции, правоохранители не обнаружили ничего подозрительного.
Ранее полицейские эвакуировали людей, находящихся вокруг Триумфальной арки, из-за сообщения о бомбе. На месте было установлено оцепление.