Путин предложил поддержать прокатчиков российских фильмов
Таким предложением президент прокомментировал выступление советника по вопросам культуры Владимира Толстого, который отметил, что кинотеатры испытывают большие трудности из-за пандемии.
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Президент России Владимир Путин предложил оказать господдержку прокатчикам российских фильмов. Об этом он сказал на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.
«По поводу поддержки предприятий, которые прокатывают фильмы. Может быть, как и в других сферах, поддержать те предприятия, которые прокатывают именно российские фильмы?», - сказал Путин.
Таким предложением президент прокомментировал выступление советника по вопросам культуры Владимира Толстого, который отметил, что кинотеатры испытывают большие трудности из-за пандемии.
Также на заседании Путин потребовал выполнить ранее данное поручение об обеспечении строгого учета, паспортизации и охраны памятников истории и культуры.