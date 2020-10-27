Путин предложил поддержать прокатчиков российских фильмов

Президент России Владимир Путин предложил оказать господдержку прокатчикам российских фильмов. Об этом он сказал на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.

«По поводу поддержки предприятий, которые прокатывают фильмы. Может быть, как и в других сферах, поддержать те предприятия, которые прокатывают именно российские фильмы?», - сказал Путин.

Таким предложением президент прокомментировал выступление советника по вопросам культуры Владимира Толстого, который отметил, что кинотеатры испытывают большие трудности из-за пандемии.

Также на заседании Путин потребовал выполнить ранее данное поручение об обеспечении строгого учета, паспортизации и охраны памятников истории и культуры.