Обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа танкера «Генерал Ази Асланов»
Для установления личности погибших назначены генетические экспертизы.
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Следственный комитет России в ходе осмотра аварийного танкера «Генерал Ази Асланов» обнаружили останки, предположительно, пропавших членов экипажа. Об этом стало известно на сайте ведомства.
«В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы», - говорится в сообщении СК России.
Напомним, что 24 октября 2020 в акватории Азовского моря во время следования танкера «Генерал Ази Асланов» из нейтральных вод Черного моря, произошло возгорание взрывоопасной.