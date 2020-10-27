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Обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа танкера «Генерал Ази Асланов»

Ирина Киселенко
19:28 27.10.2020
Для установления личности погибших назначены генетические экспертизы.
Обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа танкера «Генерал Ази Асланов»
© Фото: Морспасслужба РИА Новости

Следственный комитет России в ходе осмотра аварийного танкера «Генерал Ази Асланов» обнаружили останки, предположительно, пропавших членов экипажа. Об этом стало известно на сайте ведомства.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы», - говорится в сообщении СК России.

Напомним, что 24 октября 2020 в акватории Азовского моря во время следования танкера «Генерал Ази Асланов» из нейтральных вод Черного моря, произошло возгорание взрывоопасной.

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