Археологи подвели итоги исследований оснований фортов «Император Александр I», «Петр I» и «Кроншлот» и акватории Каботажной гавани

Сохранность оснований фортов «Император Александр I», «Петр I» и «Кроншлот» с точки зрения археологии хорошая. Такие выводы сделаны по результатам подводных исследований, проводившихся минувшим летом в Кронштадте в рамках проекта «Остров фортов». На данный момент ведется подготовка к противоаварийным работам, которые должны начаться в ближайшие недели.

«Подводные исследования непосредственно конструкций фортов проводилась впервые за всю историю с момента их создания. Выполненные археологами работы очень важны для решения нашей ответственной задачи — сохранить не просто внешний облик фортов, но и их уникальный дух, воплощенную в них историческую память», — подчеркнула соорганизатор проекта «Остров фортов», член Рабочей группы по развитию Кронштадта Марика Коротаева.

По итогам работы специалисты Института истории материальной культуры РАН составили заключения. Удалось определить и зафиксировать остатки исторических конструкций и собрать коллекцию артефактов путем приборного поиска и визуального обследования.

© «Остров фортов»

Изыскательские работы включали в себя комплексные археологические исследования на площади более 27 Га, в которые вошло не только обследование подводной части фортов и акватории Каботажной гавани. Специалистами предварительно были проведены и натурные полевые исследования в виде пеших маршрутов по всей обследуемой территории и выполнена реставрационная шурфовка на трех фортах. Этот этап исследования позволил изучить современное состояние фортов, а также выявил конструктивные особенности строения фортов и позволил проверить соответствие сооружений и их деталей историческим описаниям. По итогам этого этапа работы экспертами была собрана историко-библиографическая информация и подготовлен комплект исторических карт.

«Вся работа в направлении фортов – сложный комплексный процесс, ведь здесь мы имеем дело с памятниками всемирного культурного наследия и берем на себя серьезную миссию по сохранению исторического достояния Кронштадта. Результаты, которые мы получили на этом этапе работы, дают уверенность в том, что задуманная изначально концепция реставрации и музеефикации фортов будет максимально полно воплощена в жизнь», - комментирует член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу.

Основной же задачей подводного исследования фортов стало определение отсутствия или наличия объектов культурного и археологического наследия и выяснение степени сохранности строительных конструкций фортов под водой. Для этого в течение месяца на участках акваторий «Императора Александра I», «Петра I» и «Кроншлота» практически ежедневно работали аквалангисты. Разведка велась с применением гидроакустической съемки дна, приборного поиска, визуального обследования дна водолазными группами, при необходимости применялась шурфовка.

«Как известно, воды Балтики не отличаются хорошей прозрачностью, особенно на небольших глубинах - поэтому во время исследований видимость для нас в лучшем случае составляла около метра. Тем не менее, и на поверхности дна Финского залива, и в слое песка удалось обнаружить ряд исторических артефактов, которым в дальнейшем планируется найти применение в качестве экспонатов будущей музейной экспозиции фортов», - рассказал начальник подводной археологической экспедиции, научный сотрудник Отдела охранной археологии ИИМК РАН Сергей Соловьев

По результатам подводной разведки удалось зафиксировать на форту «Император Александр I» полное соответствие сохранившихся ряжевых конструкций с проектными схемами времен постройки форта (1836 – 1845 гг.) и обнаружить сохранившееся ряжевое основание первоначального пирса, а также часть оборонительного ряжевого ограждения, датируемого 1854 годом. На форте «Кроншлот» водолазы смогли проследить остатки стен и двух бастионов XVIII века в западной части форта, а также сохранившиеся строительные конструкции свай и шпунтового ограждения, выполненного в 1851 году при строительстве Николаевской батареи. При исследовании форта «Петр I» были также обнаружены ряжевые конструкции у основания форта и ограждения к юго-востоку от сооружения.

© «Остров фортов»

«При проведении подводных работ иногда нам казалось, что сваи фортов вырубили буквально вчера. В некоторых местах мы встречали даже засечки от топоров - как будто мастер просто отлучился ненадолго и вот-вот сейчас вернется», - рассказала научный сотрудник Отдела охранной археологии ИИМК РАН Виктор Вахонеев.

Специалистами также была исследована акватория Каботажной гавани, где в рамках проекта «Остров фортов» планируется строительство яхтенной марины, а также всесезонной 1200-метровой канатной дороги к форту «Александр I».

«Исследование показало, что несмотря на сведения современных навигационных карт о наличии на этом участке обломков затонувших судов, места кораблекрушений были уничтожены в ходе дноуглубительных работ в ХХ веке. В результате на этом участке обнаружены только поля обломков – фрагментов маломерных железных и деревянных судов прошлого столетия, не имеющие историко-культурного и археологического значения», - отметила заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

© «Остров фортов»

В процессе изысканий специалистам удалось собрать коллекцию находок: полевая опись исследования насчитывает более 50 предметов. Несколько из них, представляющих наибольшую историко-культурную ценность, вошли в коллекционную опись. Кованый двуручный ящик для картузных зарядов XVIII – XIX вв., трафаретная табличка конца XIX в., железный книппель XVIII в., и несколько других предметов на данный момент находятся на реставрации и консервации в ИИМК РАН.