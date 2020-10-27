В стране и мире Жители всего мира смогут увидеть Голубую Луну Ирина Киселенко Голубая Луна – это второе полнолуние в календарном месяце. © Фото: Macau Photo Agency, Unsplash.com В последний день октября наступит второе в этом месяце полнолуние. Такое явление, когда полная Луна восходит в небе дважды за календарный месяц, случается нечасто.



Известно, что Голубая Луна обычно появляется только раз в два-три года, а следующее явление можно будет увидеть только в 2023 году. Голубую Луну будет видно многим районам по всему миру, включая Северную и Южную Америку, Африку, всю Европу и большую часть Азии. Также полная Луна будет видна в Западной Австралии.



В последний раз такая «синхронность» в видимости полнолуния по всей планете случалась в 1944 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика