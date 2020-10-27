Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 октября провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. По Ливии стороны подтвердили заинтересованность в налаживании межливийского диалога ведущих сил и подчеркнули важность работы ООН по данному направлению.

«Условлено продолжать активные двусторонние контакты, в том числе по линии министерств иностранных дел, военных ведомств и спецслужб, по содействию урегулированию ситуации в Сирии и продвижению политпроцесса в русле основополагающих резолюций СБ ООН и договоренностей между участниками Астанинского формата», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Говорили министры и о ситуации в Нагорном Карабахе. Они подчеркивали необходимость обеспечения устойчивого прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. Стороны подчеркнули, что у мирного решения проблемы нет альтернатив.

Ранее появилась информация, что Лавров перейдет на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным COVID-19. При этом министр чувствует себя хорошо.